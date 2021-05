Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat die Pole Position beim Großen Preis von Portugal erobert und damit die beiden Titelrivalen Lewis Hamilton (England) und Max Verstappen (Niederlande) in den Schatten gestellt. Der Finne startet am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) vom ersten Startplatz, die Ränge zwei und drei gingen an Hamilton im anderen Mercedes und Red-Bull-Pilot Verstappen.

Sebastian Vettel im Aston Martin rückte erstmals seit August 2020 in die Top 10 des Qualifyings vor und startet vom zehnten Rang, Haas-Pilot Mick Schumacher holte den 19. Platz. Spitzenreiter Hamilton und Verstappen trennt in der WM-Wertung nur ein Punkt, im dritten Saisonrennen steht nun erstmals keiner der beiden auf der Pole Position.