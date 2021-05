Monte Carlo (SID) - Die WM-Kandidaten Lewis Hamilton und Max Verstappen sind sich in den ersten beiden Trainingseinheiten zum Großen Preis von Monaco weitgehend auf Augenhöhe begegnet. Mercedes-Star Hamilton war bei seiner besten Runde sieben Tausendstelsekunden schneller als Verstappen im Red Bull. Allerdings stahl Ferrari dem Duo überraschend die Show.

Charles Leclerc, der bei seinem Heimrennen weder in der Formel 2 noch in der Formel 1 bislang die Zielflagge gesehen hatte, setzte in 1:11,684 Minuten die Tagesbestzeit vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz (0,112). Mercedes-Star Hamilton (+0,390) und Verstappen (+0,397) folgten. In der WM ist Rekordchampion Hamilton dem Niederländer vor dem fünften Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) um 14 Punkte voraus.

Sebastian Vettel führte seinen zarten Aufwärtstrend fort, der viermalige Weltmeister aus Heppenheim erreichte im Aston Martin den zehnten Rang (+1,298) und distanzierte seinen kanadischen Teamkollegen Lance Stroll um etwas mehr als zwei Zehntel.

Mick Schumacher, der die Strecke bislang nur aus der Formel 2 kannte, wurde im Haas Letzter (+2,732). Gegen Ende der zweiten Einheit kam der 22-Jährige von der Ideallinie ab und berührte mit seinem Boliden leicht die Leitplanke. Danach war sein Arbeitstag beendet.