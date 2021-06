Ex-Formel-1-Pilot Nico Rosberg hat sich begeistert vom Kampf zwischen Mercedes-Pilot Lewis Hamilton und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen gezeigt.

Der F1-Weltmeister von 2016 schreckte im Gespräch mit der Marca auch nicht vor dem ultimativen Vergleich zurück: "Dieser Kampf ist wunderschön für uns. Sie sind die zwei besten ihrer Generation, wie Schumacher vs. Senna vor 20 Jahren, wie Alonso vs. Schumacher vor zehn Jahren, nun ist es genauso. Das Level ist sehr ähnlich und man weiß nicht, wer gewinnt." (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Rosberg hatte es bislang als einziger Fahrer geschafft, Hamilton in seiner Mercedes-Zeit einmal zu bezwingen. Auf Tipps für Verstappen angesprochen, sagte Rosberg: "Du musst sehr konstant sein. Hamilton hat diese Phasen, wo es ihm an Motivation fehlt und dann musst du deinen Nutzen daraus schlagen. Das hat Max in Monaco getan."

Verstappen müsse dies nun in Baku wiederholen und Hamilton somit in Schwierigkeiten bringen.

Rosberg: "Alonso ist ein Phänomen"

Auf das Comeback von Fernando Alonso angesprochen, gab sich Rosberg zurückhaltend.

"Nun ... für den Sport ist es gut, denn er ist ein Phänomen. Aber natürlich ist es mit 39 Jahren nie leicht zurückzukommen. Es ist genauso wie bei Schumacher, der drei Jahre raus war. Ich sah, dass er mit dem gleichen Speed zurückkommen konnte. Schumacher holte die Pole mit 43 Jahren", sagte Rosberg.

Doch für den 35-Jährigen ist es für Alonso schon "noch ein kleiner Weg, bevor er wieder sein Maximum erreicht hat". Heute würde er mit dem Alonso vor zehn Jahren daher wohl nicht mithalten können, aber "wir werden sehen, wie es in einigen Rennen aussieht."