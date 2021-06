Der französische Formel-1-Pilot Esteban Ocon hat seinen Vertrag beim Rennstall Alpine um drei Jahre bis 2024 verlängert. Das gab Alpine (ehemals Renault) am Mittwoch bekannt.

Ocon heuerte 2020 bei Renault an, bevor der Rennstall zu Alpine umbenannt wurde.

Sein bisher bestes Ergebnis in der Formel 1 war ein zweiter Platz beim Großen Preis von Sakhir/Bahrain 2020. In dieser Saison ist Ocon Teamkollege des zweimaligen Weltmeisters Fernando Alonso und steht in der Fahrerwertung auf Rang zwölf.