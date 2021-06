Jede Menge Köpfe wurden bei Mercedes in der Nacht zum Samstag gekratzt, das hatte Lewis Hamilton schon angekündigt. Vor dem Qualifying zum Großen Preis in Baku (14.00 Uhr MEZ/Sky) grübelte das Weltmeisterteam ausgiebig, denn das Problem war ein ziemlich seltenes: Der Silberpfeil war bei weitem nicht schnell genug.

"Ich hatte eigentlich einen guten Tag, habe wenige Fehler gemacht, bin ans Limit gegangen", sagte Hamilton über seinen elften Platz im freien Training am Freitag, "aber das Auto ist hier limitiert. Wir waren einfach langsam." Gut eine Sekunde betrug der Abstand auf die Spitze, die hatte WM-Rivale Red Bull inne: Sergio Perez lag knapp vor Gesamtspitzenreiter Max Verstappen.

Dass der Brause-Rennstall auf dem Stadtkurs in Baku schneller sein könnte, hatte man bei Mercedes durchaus erwartet, schon zuvor war von Schadensbegrenzung die Rede. Nun droht allerdings ein ähnlich großes Problem wie zuletzt in Monaco, wo Hamilton nur Siebter wurde.

Anzeige

"Es ist hart, außerhalb der Top 10 zu liegen, wenn wir auf anderen Kursen ja eigentlich schnell sind", sagte Hamilton, "ich weiß noch nicht, wo wir stehen. Wir sind ein ganzes Stück hinten dran."

Vor dem Rennen am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) liegt Verstappen im WM-Klassement vier Punkte vor Hamilton, auch die Teamwertung führt Red Bull mit einem Zähler vor Mercedes an - und hält damit erstmals seit 2013 in beiden Tabellen die Spitzenposition.