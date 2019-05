Unter stark bewölktem Himmel ging das Rennen los und es ging sogar über die volle Distanz. Die 103. Auflage der 500 Meilen von Indianapolis ging nicht nur über die vollen 200 Runden, sie war auch ein echter Kracher. Die Protagonisten waren Simon Pagenaud (Penske-Chevrolet) und Alexander Rossi (Andretti), die sich in den 13 Runden nach dem letzten Restart mehrfach gegenseitig an der Spitze abwechselten.

Am Ende setzte sich Pagenaud knapp durch und feierte eine Woche nach seiner ersten Indy-500-Pole auch seinen ersten Indy-500-Sieg. Für den IndyCar-Champion von 2016 ist es in der laufenden IndyCar-Saison 2019 der zweite Sieg in Folge, nachdem er vor zwei Wochen beim Rundkurs-Rennen in Indianapolis seinen ersten Saisonsieg eingefahren hatte und damit den Monat Mai ebenso begonnen wie nun abgeschlossen hatte: als strahlender Sieger.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

