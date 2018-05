Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl kehrt mehr als eineinhalb Jahre nach seinem Abschied in die MotoGP zurück. Beim Großen Preis von Tschechien in Brünn wird der 28-Jährige am 5. August mit einer Wildcard für Honda an den Start gehen. Das gab der Motorrad-Weltverband FIM am Rande des WM-Laufes in Jerez/Spanien bekannt.

Bradl, Moto2-Champion von 2011, ist seit diesem Jahr Testfahrer bei den Japanern und bekommt nun eine Bewährungschance. Der siebenmalige Grand-Prix-Sieger hatte die Königsklasse MotoGP Ende 2016 nach fünf Jahren verlassen und war in die Superbike-WM gewechselt. In dieser Saison ist Bradl in keiner Rennserie unterwegs.