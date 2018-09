Mit seinem Griff in die Bremse seines Konkurrenten Stefano Manzi sorgte Moto2-Pilot Romano Fenati am Wochenende für einen handfesten Skandal.

Nachdem der Italiener vom Motorrad-Weltverband FIM lediglich für zwei Rennen aus dem Verkehr gezogen wurde, drohen ihm für 2019 dennoch drastische Konsequenzen. Wie MV-Augusta-Geschäftsführer Giovanni Castiglioni in einem Instagram-Post bekannt gab, werde er alles dafür tun, dass Fenati in Zukunft auf keines seiner Motorräder steigen werde.

"Das war die schlimmste und traurigste Sache, die ich je in einem Motorradrennen gesehen habe. Echte Sportsmänner würden sich nie so benehmen. Wenn ich die Dorna wäre, würde ich ihn aus der Weltmeisterschaft ausschließen. Was seinen Vertrag für eine zukünftige Position als Fahrer für MV Agusta in der Moto2 betrifft, werde ich alles tun, um das zu verhindern. Es wird nicht passieren. Er repräsentiert nicht die Werte, für die unser Unternehmen steht", machte der Geschäftsmann unmissverständlich deutlich.

Fenati besitzt Vertrag bei Forward Racing für 2019

Hintergrund des Ganzen ist, dass Fenati erst vor wenigen Wochen einen Vertrag bei Forward Racing unterzeichnet hatte. Das Team wechselt für 2019 von Suter-Maschinen auf Rahmen aus dem Hause MV Augusta.

Dazu kommt, dass Stefano Monzi ebenfalls für das schweizer Team an den Start geht. Kaum vorstellbar, dass der 19-Jährige in der kommenden Saison an der Seite des Mannes fahren wird, der ihn mit seinem Griff in die Bremse in Lebensgefahr gebracht hatte.

Natürlich liegt die Entscheidung letztendlich beim Rennstall selbst. Jedoch ist davon auszugehen, dass Teamchef Giovanni Cuzari genau weiß, wie wertvoll die Zusammenarbeit mit einer Marke wie MV Augusta für das eigene Image ist.

Allem Anschein nach muss sich Fenati demnach ein neues Team für 2019 suchen. Fraglich ist allerdings, ob überhaupt noch Interesse an seiner Person besteht.