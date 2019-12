Der italienische Rennfahrer Andrea Iannone ist vom Motorrad-Weltverband FIM nach einem positiven Dopingtest für unbestimmte Zeit suspendiert worden.

In einer Urinprobe des MotoGP-Piloten bei einer Kontrolle beim Grand Prix in Sepang/Malaysia am 3. November wurde ein anaboles Steroid nachgewiesen.

Das Kontrolllabor im sächsischen Kreischa fand die verbotene Substanz. Das gab die FIM bekannt.

Aprilia-Fahrer Iannone, WM-16. der vergangenen Saison, kann gegen die Entscheidung Protest einlegen und die Öffnung der B-Probe beantragen. Vorläufig darf der 30-Jährige an keinen FIM-Rennen teilnehmen. Die neue MotoGP-Saison beginnt am 8. März in Katar.