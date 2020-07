Motorrad-Weltmeister Marc Marquez (Honda) ist beim Saisonauftakt der MotoGP in Jerez schwer gestürzt und verpasste dadurch die Krönung einer spektakulären Aufholjagd. Beim ersten Karriereerfolg des Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha) in der Königsklasse beim Großen Preis von Spanien schied der 27-Jährige auf Rang drei liegend kurz vor dem Ende nach einem Sturz aus.

Marquez war nach einem Fehler auf Platz 18 durchgereicht worden. Im Rennverlauf kämpfte sich der Spanier wieder nach vorne auf den dritten Rang, ehe er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Marquez wurde anschließend mit einer Krause um den Hals im Krankenwagen abtransportiert. Der italienische Superstar Valentino Rossi (Yamaha) schied ebenfalls sieben Runden vor dem Zieleinlauf aus.

Für die MotoGP war es das erste Rennen der Saison. Am kommenden Wochenende steht mit dem Großen Preis von Andalusien, der ebenfalls in Jerez stattfindet, bereits das nächste auf dem Programm. Der ursprünglich für März geplante Auftakt in Katar war wegen der Coronakrise abgesagt worden.