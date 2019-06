Diesen Sieg hat sich Larry ten Voorde (Huber Racing) wahrlich verdient.

Zwischenzeitlich musste der Niederländer hart kämpfen, um die Führung zu behalten. Mit viel Einsatz versuchte sein Verfolger Julien Andlauer (Lechner Racing) zwischenzeitlich, den Dauersieger abzulösen. Doch auch leichte Berührungen brachten ten Voorde nicht aus dem Konzept.

Für den Niederländer war es der vierte Saisonerfolg im fünften Rennen. Beim Saisonauftakt in Hockenheim hat er beide Rennen gewonnen, vor drei Wochen in Most musste er einmal Michael Ammermüller den Vortritt lassen. (Rennkalender des Porsche Carrera Cup Deutschland im SPORT1-Datencenter)

Hinter dem Sieger liefen Dylan Pereira und Luca Rettenbacher ins Ziel ein. Rettenbacher überholte in der vorletzten Kurve Henric Skoog, der bis dahin auf dem letzten Podestrang gelegen hat.

Das Rennen war zwischenzeitlich für einige Minuten unterbrochen. In der ersten Runde kam Jean-Baptiste Simmenauer (Lechner Racing) von der Piste ab. Als er sich aus dem Kiesbett wieder zurück auf die Strecke drehte, konnten einige Piloten nicht rechtzeitig reagieren und kollidierten mit dem jungen Franzosen.

