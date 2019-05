Nachdem sowohl die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die IMSA SportsCar Championship das gemeinsamen "Super Sebring"-Wochenende (oder besser: -Woche) jeweils als Erfolg angesehen haben, wird es 2020 eine Fortsetzung des gemeinsamen Events geben.

Als Termin wurde der 18. bis 21. März bestätigt. Damit rückt das Rennen um eine Woche nach hinten. Im ursprünglichen Kalenderentwurf der WEC 2019/20 war es noch für den 13. bis 15. März geplant, also von Freitag bis Sonntag. Jetzt bleibt der Zeitplan aus 2019 erhalten, mit einem "Rennwochenende" von Mittwoch bis Freitag für die WEC. Das 12-Stunden-Rennen der IMSA findet wie gewohnt am Samstag statt.

Beide Rennserien profitieren von der Kooperation, mit der die einheimischen Zuschauer gleich zwei hochklassige Langstreckenrennen an zwei Tagen hintereinander geboten bekommen. Die IMSA freute sich über einen klaren Zuschauerrekord zu ihrem Traditionsrennen. Die WEC bekam über das gemeinsame Wochenende eine Reichweite in den USA zusammen, von der sie in Austin nur träumen konnte.

Gleichwohl gab es Forderungen vor allem seitens der IMSA, dass die WEC sich auf kommerzieller Seite mehr engagieren solle. Sponsoringaktivitäten und Hospitality-Buchungen seien fast ausschließlich von der IMSA und dem Sebring International Raceway selbst getätigt worden. Beide Seiten scheinen nun eine Lösung gefunden zu haben.

"Das Super-Sebring-Wochenende 2019 hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen", sagt IMSA-Chef Scott Atherton. "Deshalb freuen wir uns darauf, gemeinsam mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft und dem Sebring Raceway alles für alle Beteiligten noch einmal zu toppen."

Gerard Neveu, sein Gegenstück beim ACO, fügt hinzu: "Teilnehmer und Fans haben das diesjährige Sebring-Event sehr genossen. Es ist eine Freude, dass wir mit allen unseren Partnern 2020 wieder zusammenkommen werden."

