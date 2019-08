©

Kurz vor dem Saisonauftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in Silverstone ist die Equivalence of Technologies (EoT) in der LMP1-Klasse noch einmal angepasst worden.

Toyota erhält dabei weitere 14 Kilogramm Zusatzgewicht gegenüber dem Prolog in Barcelona - der TS050 Hybrid kommt somit nun auf 932 Kilogramm. Das sind 99 Kilogramm mehr als die beiden Ginetta G60-LT-P1 mit Turbomotoren und 108 Kilogramm schwerer als die Rebellion R13 mit Saugmotoren.

In einem Statement von FIA und ACO heißt es: "Angesichts der gesammelten Daten im Juli in Barcelona, insbesondere von den Hybridautos, haben wir uns entschieden, die EoT nochmals zu überarbeiten. So stellen wir sicher, dass wir unserem größeren Ziel näherkommen." Dieses Ziel lautet: Beide Konzepte, ob mit oder ohne Hybrid, sollen gleich schnell sein.

Die EoT-Änderung erfolgt noch vor der Vergabe von Erfolgsballast, der anhand der Meisterschaftspunkte vergeben wird. Wie der genau aussehen soll, soll am Rennwochenende vorgestellt werden.

"Doch um gute Arbeit zu leisten, brauchen wir eine gute Baseline", heißt es in dem Statement weiter. "Nachdem wir [die Daten] detailliert untersucht haben, haben wir entschieden, dass diese Baseline nach Barcelona eine Anpassung brauchte." Toyota lag im Durchschnitt ungefähr eine halbe Sekunde vor den privaten LMP1.

Einstufungen LMP1 4h Silverstone 2019

LMP1 Hybrid (Toyota TS050 Hybrid) Fahrzeuggewicht: 932 Kilogramm (+14) Max. Energie pro Runde: 60,1 Megajoule pro Runde Max. Kraftstoffdurchfluss: 80 Kilogramm pro Stunde Max. Kraftstoffmenge pro Stint: 35,1 Kilogramm Max. Rohrdurchmesser Nachtanken: 20,4 Millimeter

LMP1 non-hybrid - Saugmotoren (Rebellion R13-Gibson) Fahrzeuggewicht: 824 Kilogramm Max. Energie pro Runde: unbegrenzt Max. Kraftstoffdurchfluss: 115 Kilogramm pro Stunde Max. Kraftstoffmenge pro Stint: 56,5 Kilogramm Max. Rohrdurchmesser Nachtanken: 26,1 Millimeter

LMP1 non-hybrid - Turbomotoren (Ginetta G60-LT-P1-AER) Fahrzeuggewicht: 833 Kilogramm Max. Energie pro Runde: unbegrenzt Max. Kraftstoffdurchfluss: 115 Kilogramm pro Stunde Max. Kraftstoffmenge pro Stint: 52,8 Kilogramm Max. Rohrdurchmesser Nachtanken: 25,25 Millimeter

