Es ist endlich soweit. In Le Mans steigt das legendäre 24-Stunden-Rennen.

Zum 88. Mal steigt das Mega-Spektakel, dieses Mal aufgrund von Corona unter ganz besonderen Bedingungen. Von Samstag 14.30 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr geben die Fahrer in den diversen Klassen alles.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin wöchentlich im TV auf SPORT1 und LIVESTREAM

Anzeige

So ist unter anderem Sophia Flörsch am Start. Die deutsche Pilotin geht in einem reinen Frauenteam an den Start. Auch Ex-Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya känmpft in der LM P2 um den Sieg.

Hier aktualisieren.

Ergebnisse und Renngeschehen im LIVETICKER:

+++ Stallduell an der Spitze +++

In der Klasse LM P1 liefern sich Mike Conway und Sebastien Buemi ein teaminternes Duell um den Platz an der Sonne. Aktuell liegt die Nummer 7 (Conway) von Toyota Gazoo Racing vor der Nummer 8 mit Buemi.

+++ Flörsch jagt über die Strecke +++

Die ersten zwei Stunden sind bald gefahren und Sophia Flörsch liegt mit Richard Mulle Racing auf Rang 18 in der Klasse LM P2. Das reine Frauen-Team hat bereits drei Pits hinter sich und liefert sich heiße Positionskämpfe. Fünf Plätze dahinter liegt das Team Dragonspeed USA, bei dem auch der ehemalige Formel-1-Fahrer Juan Pablo Montoya an den Start geht. Aktuell wird der Wagen mit der 21 vom Mexikaner Memo Rojas gelenkt.

+++ Rennstart erfolgt +++

Seit 14.30 Uhr laufen die 24 Stunden von Le Mans. Beim Warm-Up zuvor gab es bereits den ein oder anderen Ausritt. Auf der nassen Strecke wollte jedoch niemand riskieren, komplett abzufliegen. Dennoch mussten natürlich die Grenzen ausgetestet werden.