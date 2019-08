WM-Spitzenreiter Ott Tänak hat seine Führung bei der ADAC Rallye Deutschland am Freitagvormittag knapp behauptet.

WM-Hattrick im Visier

Der Este liegt nach vier von insgesamt 19 Wertungsprüfungen 3,2 Sekunden vor dem Belgier Thierry Neuville und hat nach seinen Siegen beim deutschen WM-Lauf in den Jahren 2017 und 2018 weiterhin gute Chancen auf den Titelhattrick.

"Heute Morgen war es noch nicht perfekt. Mit der Zeit sind wir dann in einen besseren Rhythmus gekommen, aber es ist noch früh in der Rallye", sagte Toyota-Fahrer Tänak.

Ogier nur Dritter

Der sechsmalige Weltmeister und aktuelle WM-Zweite Sebastien Ogier (Frankreich/Citroen) hatte vor allem auf den beiden engen Prüfungen in den Weinbergen mit Problemen zu kämpfen und liegt als Dritter bereits 13,7 Sekunden zurück.

Tänak schlägt zurück

Nach seinem Auftaktsieg bei der Zuschauerprüfung am Donnerstag musste Tänak am Freitag zunächst Hyundai-Kontrahent Neuville den Vortritt lassen, ehe er in den Mosel-Weinbergen und auf den schnellen Asphalt-Strecken im Saarland mit zwei Bestzeiten zurückschlug. Am Nachmittag und frühen Abend werden die drei Prüfungen des Vormittags noch einmal wiederholt.