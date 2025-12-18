Nach OP: Mahomes peilt Saisonstart 2026 an

SID 17.12.2025 • 22:37 Uhr Star-Quarterback Patrick Mahomes beginnt nach erfolgreicher Knie-Operation bereits mit der Reha.

Star-Quarterback Patrick Mahomes könnte bei optimalem Heilungsverlauf seines operierten Knies offenbar bereits Anfang der kommenden Saison wieder für die Kansas City Chiefs auflaufen. „Seine Verletzung war komplett reparabel, korrigierbar und wurde am Montagabend repariert“, sagte Rick Burkholder, der Vizepräsident für Sportmedizin und Leistung bei den Chiefs ist.

Mahomes habe bereits in Dallas mit der Reha begonnen. Der dreimalige Super-Bowl-Champion hatte sich am Sonntag kurz vor dem Ende des Heimspiels gegen die Los Angeles Chargers (13:16) verletzt. Durch die Niederlage haben die Chiefs erstmals seit 2014/15 wieder die Play-offs der National Football League (NFL) verpasst.

Mahomes schon zum Saisonstart wieder fit?

Mahomes wurde in Dallas laut Medienberichten nicht nur am vorderen Kreuzband operativ versorgt, auch das Außenband soll betroffen gewesen sein. Burkholder betonte, die Genesungszeit für Mahomes‘ Verletzung liege in der Regel bei etwa neun Monaten, allerdings gebe es Abweichungen.

„Jeder Spieler ist anders, jede Sportart ist anders, jede Position ist anders“, so der Funktionär. Mahomes arbeite erfahrungsgemäß so hart, „dass er es etwas schneller schafft.“