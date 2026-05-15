American Football League Europe ab dem 23. Mai LIVE im Free-TV

SPORT1 baut sein internationales Livesport-Angebot weiter aus und sichert sich Rechte an der neuen American Football League Europe (AFLE). Die Liga startet im Mai 2026 und versteht sich als langfristig angelegtes Football-Projekt mit professionellen Strukturen und internationaler Ausrichtung.
American Football live im Free-TV
SPORT1 begleitet die Liga von Beginn an als Medienpartner und erweitert damit sein Portfolio um hochklassigen europäischen American Football. Los geht es am 23. Mai mit der Partie zwischen den Vienna Vikings und den Berlin Thunder – ab 17 Uhr live im Free-TV.
AFLE: Internationale Liga mit langfristigem Ansatz
Mit der AFLE positioniert sich SPORT1 als relevante Plattform für internationale Football-Inhalte und unterstreicht gleichzeitig die wachsende Bedeutung des europäischen Football-Markts. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Entwicklung, vereinsgetragene Strukturen und eine langfristige Perspektive für den Sport in Europa.
Die 2025 gegründete AFLE mit Hauptsitz in Hamburg vereint Teams aus mehreren europäischen Ländern und setzt bewusst auf Stabilität, Infrastruktur und nachhaltiges Wachstum. Die Liga verfolgt damit einen partnerschaftlichen und langfristig orientierten Ansatz innerhalb des europäischen Football-Markts.
Zum Teilnehmerfeld der Saison gehören:
- Alpine Rams
- Berlin Thunder
- Firenze Red Lions
- London Warriors
- Panthers Wroclaw
- Paris Lights
- Rhein Fire
- Vienna Vikings
SPORT1 begleitet den Aufbau einer neuen Football-Plattform
Mit der Integration der AFLE erweitert SPORT1 sein Sportangebot gezielt um internationalen Football-Livesport und spricht damit sowohl bestehende Football-Fans als auch jüngere, US-Sport-affine Zielgruppen an. Die Übertragungen werden durch digitale Inhalte und redaktionelle Begleitung ergänzt und stärken die Multiplattform-Strategie von SPORT1.
Besonders hervorzuheben ist dabei die frühe Partnerschaft zwischen SPORT1 und der AFLE: Der Sender begleitet die Entwicklung der Liga bereits von der ersten Spielzeit an und positioniert sich damit als wichtiger Medienpartner in einem Markt mit wachsender Dynamik und internationalem Potenzial.
„Die AFLE ergänzt unser Livesport-Portfolio auf attraktive Weise und bringt neuen internationalen Football zu SPORT1. Die Liga verbindet Dynamik, Internationalität und einen langfristigen strategischen Ansatz – das passt sehr gut zu unserer Ausrichtung“, erklärte Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer. „Wir sehen großes Potenzial im europäischen Football-Markt und freuen uns, die Entwicklung der AFLE frühzeitig als Medienpartner zu begleiten.“
Moritz Heisler, Managing Director & COO AFLE, sagte: „Die Partnerschaft mit SPORT1 ist ein Schlüsselmoment für die AFLE. Unsere Spiele laufen im Free-TV – frei zugänglich für jeden Football-Fan im gesamten DACH-Raum, vom allerersten Kickoff unserer Auftaktsaison bis hin zum AFLE Gold Bowl am 6. September 2026. Wir haben diese Liga für die Fans gebaut – und jetzt bringen wir sie in jedes Wohnzimmer. Free-TV. Zehn Kameras. Der höchste Produktionsstandard, den European Football je gesehen hat. Wir haben die AFLE nicht als Nischenprodukt aufgebaut. Wir haben sie aufgebaut, um die Zukunft des Footballs in Europa zu sein.“