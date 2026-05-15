American Football League Europe ab dem 23. Mai LIVE im Free-TV

SPORT1 15.05.2026 • 11:00 Uhr SPORT1 zeigt künftig Spiele der neuen American Football League Europe (AFLE). Die internationale Liga setzt auf langfristige Stabilität und professionelle Strukturen.

SPORT1 baut sein internationales Livesport-Angebot weiter aus und sichert sich Rechte an der neuen American Football League Europe (AFLE). Die Liga startet im Mai 2026 und versteht sich als langfristig angelegtes Football-Projekt mit professionellen Strukturen und internationaler Ausrichtung.

SPORT1 begleitet die Liga von Beginn an als Medienpartner und erweitert damit sein Portfolio um hochklassigen europäischen American Football. Los geht es am 23. Mai mit der Partie zwischen den Vienna Vikings und den Berlin Thunder – ab 17 Uhr live im Free-TV.

AFLE: Internationale Liga mit langfristigem Ansatz

Mit der AFLE positioniert sich SPORT1 als relevante Plattform für internationale Football-Inhalte und unterstreicht gleichzeitig die wachsende Bedeutung des europäischen Football-Markts. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Entwicklung, vereinsgetragene Strukturen und eine langfristige Perspektive für den Sport in Europa.

Die 2025 gegründete AFLE mit Hauptsitz in Hamburg vereint Teams aus mehreren europäischen Ländern und setzt bewusst auf Stabilität, Infrastruktur und nachhaltiges Wachstum. Die Liga verfolgt damit einen partnerschaftlichen und langfristig orientierten Ansatz innerhalb des europäischen Football-Markts.

Zum Teilnehmerfeld der Saison gehören:

Alpine Rams

Berlin Thunder

Firenze Red Lions

London Warriors

Panthers Wroclaw

Paris Lights

Rhein Fire

Vienna Vikings

SPORT1 begleitet den Aufbau einer neuen Football-Plattform

Mit der Integration der AFLE erweitert SPORT1 sein Sportangebot gezielt um internationalen Football-Livesport und spricht damit sowohl bestehende Football-Fans als auch jüngere, US-Sport-affine Zielgruppen an. Die Übertragungen werden durch digitale Inhalte und redaktionelle Begleitung ergänzt und stärken die Multiplattform-Strategie von SPORT1.

Besonders hervorzuheben ist dabei die frühe Partnerschaft zwischen SPORT1 und der AFLE: Der Sender begleitet die Entwicklung der Liga bereits von der ersten Spielzeit an und positioniert sich damit als wichtiger Medienpartner in einem Markt mit wachsender Dynamik und internationalem Potenzial.

„Die AFLE ergänzt unser Livesport-Portfolio auf attraktive Weise und bringt neuen internationalen Football zu SPORT1. Die Liga verbindet Dynamik, Internationalität und einen langfristigen strategischen Ansatz – das passt sehr gut zu unserer Ausrichtung“, erklärte Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer. „Wir sehen großes Potenzial im europäischen Football-Markt und freuen uns, die Entwicklung der AFLE frühzeitig als Medienpartner zu begleiten.“