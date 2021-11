Sabally empfiehlt Mädchen Duelle mit Jungen: "Ball nehmen und fragen"

Sabally, die nach dem Saisonende mit den Dallas Wings in der US-Profiliga WNBA wieder für Fenerbahce Istanbul in der Türkei spielt, spricht aus Erfahrung. "Ich habe gegen Jungs gespielt und bin dadurch wirklich viel besser geworden. Besonders in jungen Jahren", erklärte die derzeit beste deutsche Basketballerin.