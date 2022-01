BBL: Weiterer Coronafall bei Hamburg - Partie in Gießen findet statt

Schon am Freitag hatte es bei den Towers mehrere Coronafälle gegeben. Am Samstagmorgen war daher eine weitere PCR-Testung für die Norddeutschen angesetzt. Für das Auswärtsspiel in Gießen stehen den Hamburgern am Abend die "mindestens erforderlichen acht Stammspieler zur Verfügung", hieß es in dem Statement.