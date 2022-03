Basketball: Frauen-WM 2026 wieder mit 16 Teams

Zur Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen 2026 wird das Teilnehmerfeld wieder auf 16 Teams aufgestockt. Das gab der Weltverband FIBA am Freitag nach einem Vorstandsmeeting in der Zentrale in Mies/Schweiz bekannt. An der diesjährigen Auflage in Sydney/Australien (22. September bis 1. Oktober) nehmen nur zwölf Mannschaften teil. 2018 waren es noch 16 gewesen.