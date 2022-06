Basketball: Partizan Belgrad tritt aus Angst vor den eigenen Fans nicht an

Die Ursache für diese Entscheidung sind die Vorkommnisse in der ABA-Liga, in der Teams vom Balkan gegeneinander spielen. In den fünf Spielen der Final-Serie gegen den Erzrivalen Crvena Zvezda war es immer wieder zu Ausschreitungen gekommen. So wurden Spieler beworfen, Schiedsrichter angegriffen und auf den Tribünen für Chaos gesorgt.