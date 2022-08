NBA und WNBA kritisieren Griner-Urteil

Vor dem Spiel der Mercury bei Connecticut Sun am Donnerstag (Ortszeit) stellten sich die Spielerinnen beider Teams im Mittelkreis auf, hakten die Arme ineinander und schwiegen in Anlehnung an Griners Nummer für 42 Sekunden. Einigen kamen die Tränen. Danach riefen sie "bring her home" (bringt sie nach Hause).