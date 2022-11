Basketballer ohne Lockhart - Meisner und Wank nachnominiert

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert muss im Kampf um das WM-Ticket auf Dominic Lockhart verzichten. Der 28-Jährige von den Niners Chemnitz steht für die Qualifikationsspiele gegen Finnland in Bamberg (11. November/19.00 Uhr) und gegen Gastgeber Slowenien in Koper (13. November, 18.00/beide MagentaSport) angeschlagen nicht zur Verfügung. Herbert nominierte am Mittwoch Lukas Meisner von den Hamburg Towers und Lukas Wank (Frankfurt Skyliners) nach.