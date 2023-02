Hiobsbotschaft für deutsche Basketball-Nationalmannschaft

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert kann in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Schweden und in Finnland nicht auf Dylan Osetkowski setzen.

Der gebürtige US-Amerikaner vom spanischen Pokalsieger Unicaja Malaga, der sein Debüt im Trikot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hätte feiern können, leidet unter Rückenproblemen. Eine Nachnominierung für die Partien am Freitag (19.30 Uhr) in Frankfurt/Main und am Montag in Espoo ist nicht geplant.