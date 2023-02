Baskteballer Mubarak Salami (26) verbrennt in Horror-Unfall - FC Bayern kondoliert

Der deutsche Basketballer Mubarak Salami ist tot. Der Spieler des Drittligisten Dragons Rhöndorf kam im Alter von 26 Jahren am Freitagabend bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ums Leben.

Die Basketball-Welt trägt Trauer. Am Sonntagmittag kondolierte der FC Bayern Basketball. „Gemeinsam mit Basketball-Deutschland trauern wir um Mubarak Salami“, schrieb der Klub auf Twitter: „Unser herzliches Beileid an seine Familie und Freunde. Ruhe in Frieden!“