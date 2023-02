Deutsche Basketballer siegen gegen Schweden

Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation die Tabellenführung verteidigt.

Das umformierte Team von Bundestrainer Gordon Herbert bezwang Außenseiter Schweden in Frankfurt am Main dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 73:66 (40:31) und feierte in Gruppe J den neunten Sieg im elften Spiel.