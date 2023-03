WM-Vorbereitung: DBB-Team in Bonn gegen Schweden

Mit den NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder starten die deutschen Basketballer in Bonn gegen Schweden ihre Vorbereitung auf die diesjährige WM. Am 5. August und damit gut drei Wochen vor Beginn des Highlights in Indonesien, Japan und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) steht das Länderspiel auf dem Programm.