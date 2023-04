Basketball-WM der Frauen 2026 in Deutschland

Starker Rückenwind für den deutschen Frauen-Basketball: Die Weltmeisterschaft 2026 findet in Berlin statt. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) erhielt vom Central Board des Weltverbands FIBA im Rahmen der Sitzung in Manila/Philippinen den Zuschlag für das Turnier in rund drei Jahren, das vom 4. bis 13. September stattfinden soll.

DBB-Präsident Ingo Weiss kündigte ein großes Basketball-Fest an: "Es kommt viel Arbeit auf uns zu, aber die gehen wir mit ganz viel Begeisterung und Vorfreude an." Berlin sei das "Wohnzimmer des deutschen Basketballs".

Sein Verband hatte sich unter dem Motto „Time for HER Game“ beworben. 2026 wird damit die zweite Basketball-WM der Frauen in Deutschland stattfinden. 1998 wurde in Berlin, Bremen, Dessau, Karlsruhe, Münster, Rotenburg an der Fulda und Wuppertal gespielt.