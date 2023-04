Basketball-Nationalteam: Herbert ohne Kontakt zu NBA-Profi Reaves

„Ich habe Austin per SMS kontaktiert und ihn angerufen, aber keine Antwort erhalten“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert im Interview mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB).

Er habe den 24-Jährigen bereits "vor etwa 14 oder 15 Monaten kontaktiert, als ich wusste, dass er die Chance hat einen deutschen Pass zu bekommen. Aber zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht absehbar, dass er für uns spielen soll", so Herbert: "Später war in der Presse zu lesen, dass er unbedingt für Deutschland spielen will." Ein erneuter Kontaktversuch blieb nach Angaben des Kanadiers aber erfolglos.