Nach Hole-in-One: NBA-Star Curry siegt beim Promi-Golf

Nach seinem Hole-in-One auf der zweiten Runde hat Basketball-Superstar Stephen Curry das Promi-Golfturnier in Stateline im US-Bundesstaat Nevada gewonnen.

Curry gelang bei der American Century Championship am letzten Loch durch einen Putt aus gut fünfeinhalb Metern ein Eagle, nach konventioneller Zählweise spielte der Point Guard am Schlusstag auf dem Edgewood Tahoe Golf Course eine 72er-Runde. Fish gelang eine 69, doch das war nicht genug.