Deutsche Rollstuhl-Basketballer verpassen EM-Finale

Die deutschen Rollstuhl-Basketballer haben bei der Europameisterschaft in Rotterdam das Finale und damit auch die vorzeitige Qualifikation für die Paralympics in Paris 2024 verpasst. Im EM-Halbfinale unterlag das Team von Bundestrainer Nicolai Zeltinger Großbritannien mit 42:63 (25:31). Im Spiel um Platz drei geht es nun am Samstag (15.00 Uhr) noch um EM-Bronze.