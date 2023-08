Magenta Sport zeigt DBB-Tests gegen Griechenland und USA

Magenta Sport wird die letzten Testspiele der Basketball-Nationalmannschaft vor der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen übertragen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, zeigt es die Partien gegen Griechenland (19. August) und USA (20. August) in Abu Dhabi live und kostenlos.

Nach der Generalprobe in der Wüste reist die deutsche Mannschaft nach Okinawa, wo ab dem 25. August in der WM-Gruppenphase Gastgeber Japan, Finnland und Australien warten.

Am kommenden Wochenende tritt Deutschland beim Supercup in Hamburg an, am Samstag geht es dort gegen China und einen Tag später entweder gegen Neuseeland oder Kanada.