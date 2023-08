Schröder fördert Basketball-Nachwuchs in der Heimat

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder setzt sich für den Nachwuchs in seiner Heimat ein. Kurz vor dem Start der WM in Asien verkündete der 29-Jährige die Gründung des Programms "jump4future", das ab 2024 in der Region Braunschweig-Wolfsburg Kinder an den Basketballsport heranzuführen soll. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Heranwachsenden aus sozial benachteiligten Verhältnissen.