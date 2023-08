WM-Märchen: Ein deutscher Autoverkäufer entdeckte diesen 2,21 m großen Star

In einem Duell zweier Teams, die erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei waren, bejubelte Georgien mit den NBA-Stars Goga Bitadze and Sandro Mamukelashvili seinen ersten Triumph.

Mindestens so unwahrscheinlich wie die Geschichte von Center Edy Tavares. Eine Geschichte von zu kleinen Schuhen und doch großen Aussichten, in der auch ein deutscher Autoverkäufer eine Schlüsselrolle spielt.

Der 2,21 Meter große Tavares ist der Leuchtturm der kapverdischen Basketballer, die in der Weltrangliste als 64. von 161 Teams geführt werden. Er spielt bei Real Madrid, ist gar einer der besten Big Men der spanischen Liga und der EuroLeague.

Das Verblüffende dabei: Tavares hielt bis zu seinem 18. Lebensjahr nicht einmal einen Basketball in der Hand. Auch für den Sport geeignete Schuhe der Größe 51,5 hatte er zu Beginn seiner Karriere nicht.

Einem Bericht von olympics.com zufolge benötigte es einen deutschen Touristen, Joachim sein Name, der als Autoverkäufer auf den kanarischen Inseln arbeitete, um Tavares zu entdecken.

Tavares spielte bis zu seinem 18. Lebensjahr kein Basketball

Seine schiere Größe schien den Mann zu veranlassen, dem Frontoffice von CB Gran Canaria, einem Klub aus der höchsten spanischen Spielklasse , einen Besuch abzustatten und die Bosse von einem Transfer des Mannes in ihre Jugendabteilung zu überzeugen - ohne, dass dieser jemals zuvor Basketball spielte.

Tavares, der auf der Insel Maio im Lebensmittelladen seiner Großmutter jobbte und Milch und Fische verkaufte, schien mit jenem Ball am Anfang Probleme zu haben. Ein erster Scouting-Bericht verriet: Er habe den Ball zwar nicht werfen können, war aber mit seinen 2,16 Metern im Alter von 17 Jahren groß genug, um in der Defensive jegliche Rebounds abzufangen. Ein Versuch schien es also wert.