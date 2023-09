Sportwetten: Deutschland krasser Außenseiter gegen USA

Der Sportwettenanbieter bwin sieht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen die USA am Freitag (14.40 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) in der klaren Außenseiterrolle. Einen Sensationssieg über den fünfmaligen Weltmeister belohnen die Buchmacher mit der Quote 4,60.