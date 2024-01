Geringe Olympia-Chancen für Hartenstein

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein besitzt nur geringe Chancen auf eine Olympia-Teilnahme in diesem Sommer. „Ich habe mit ihm vor zwei Jahren gesprochen und seitdem nicht mehr. Es war so, dass sich die Spieler für drei Jahre verpflichtet haben. Ich will niemanden zu diesem Zeitpunkt ausschließen, aber die Spieler haben ein Commitment für drei Jahre abgegeben. Diese Spieler verdienen es, das dritte Jahr abzuschließen“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert dem SID .

Hartenstein sorgt in diesen Tagen als Starter für die New York Knicks aus der NBA für Aufsehen, nachdem sich Stammcenter Mitchell Robinson verletzt hat. Der 25-Jährige, der zuletzt vor sechs Jahren für Deutschland gespielt hatte, hatte für die EM 2022 abgesagt und war folglich auch für die WM im Vorjahr, die mit dem Gold-Triumph von Manila endete, nicht nominiert worden.

Ob Herbert vor Olympia in Paris noch das Gespräch mit Hartenstein suchen werde, habe er "noch nicht entschieden". Derweil lobte er den Hünen von 2,13 Metern, der erst in der Nacht zum Mittwoch 14 Rebounds gegen die Portland Trail Blazers aufgelegt hatte. "Er hat die Gelegenheit bekommen, weil sich Mitchell Robinson verletzt hat. Die hat er toll genutzt. Die Knicks sind ein gutes Team. Es ist schön zu sehen, dass er so gut spielt. Aber ich weiß auch nicht, ob er für Deutschland spielen will. Ich habe nicht mit ihm gesprochen", sagte der Kanadier.