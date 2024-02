Nach Verletzung in der Olympia-Quali: Sabally kehrt nicht nach China zurück

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally kehrt wegen ihrer in der Olympia-Qualifikation erlittenen Schulterverletzung nicht mehr zu ihrem chinesischen Klub Shandong Shangao BC zurück. Stattdessen bleibt die 25-Jährige bis zum Saisonstart der Profiliga WNBA in den USA. Das teilte Sabally in den sozialen Netzwerken mit.