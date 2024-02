Schreckliche Tragödie um Basketball-Nachwuchsspieler

Die Düsseldorfer Art Giants trauern um ihren Nachwuchsspieler Volodymyr Yermakov. Der 17-Jährige ist bei einer gewaltsamen Attacke in der Nacht auf Sonntag in Oberhausen ums Leben gekommen.

„Es geschehen Ereignisse, die manchmal einfach nicht zu begreifen oder in Worte zu fassen sind … Wir trauern und nehmen Abschied von unserem Nachwuchsspieler Volodymyr Yermakov, der am Samstagabend einer Gewalttat zum Opfer fiel und verstorben ist“, erklärte der Basketball-Verein in einem offiziellen Statement. Ein 18 Jahre alter Mannschaftskollege wurde demnach verletzt und befindet sich noch im Krankenhaus.