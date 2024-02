Zweiter Nachwuchs-Basketballer nach Gewalttat verstorben

Nach Angaben der Polizei war am Samstag vor einer Woche an einer Bushaltestelle auf dem Willy-Brandt-Platz in Oberhausen ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert. Zuvor sei es in einem Linienbus auf dem Weg in die Innenstadt zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Vier Jugendliche wurden schwer verletzt, Jermakow war während einer Notoperation verstorben.