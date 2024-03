Alba-Frauen winkt erster Titel: "Nicht zu weit vorausdenken"

Vor nicht einmal zwei Jahren stiegen die Frauen von ALBA Berlin in die Damen Basketball Bundesliga (DBBL) auf, jetzt winkt dem Team der erste Titel. Beim Top4 um den DBBL-Pokal kann die Mannschaft von Trainer Cristo Cabrera am Wochenende einen Meilenstein erreichen.

Berlin um die deutsche Nationalspielerin Theresa Simon trifft am Samstag in der Stadtgartenhalle im Halbfinale auf Titelverteidiger TK Hannover Luchse (18.00 Uhr). Zuvor kommt es zum Duell zwischen Gastgeber Saarlouis Royals und den Eigner Angels Nördlingen (15.00). Das Endspiel steigt am Sonntag (16.00/alle kostenfrei bei sporttotal.tv).

ALBA hat gute Karten, die Berlinerinnen haben die DBBL-Hauptrunde auf Platz eins abgeschlossen und auf dem Weg dorthin 15 Siege in Serie gefeiert. Im Viertelfinale (best of five) geht es ab Freitag kommender Woche (22. März) gegen Saarlouis.