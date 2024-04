Dirk Nowitzki als Trainer? Dieser Job würde die NBA-Legende interessieren

Nowitzki: „Das könnte mich interessieren“

Stets an Nowitzkis Seite war während seiner langen NBA-Karriere immer sein Entdecker, Mentor und Personal Trainer Holger Geschwindner. Mit ungewöhnlichen Methoden brachte er Nowitzki in Form. Das Besondere: Auch beim Konditionstraining war der Ball fast immer dabei. Gemeinsam entwickelten sie auch den „Flamingo Shot“, Nowitzkis Markenzeichen. Geschwindner rechnete dafür am Computer mit Winkelverhältnissen aus, wie Nowitzki den Ball am besten werfen sollte.

Der Stern des heute 45-Jährigen ging am 29. März 1998 beim Nike Koop Summit in San Antonio auf. Damals ließ der große Blonde aus Würzburg die Toptalente aus den USA ganz alt aussehen und katapultierte sich mit der Leistung von 33 Punkte und 14 Rebounds in die Lottery des NBA-Drafts. In jenem Jahr wurde Nowitzki von den Milwaukee Bucks an 9. Stelle ausgewählt und direkt zu den Mavericks transferiert. Nach seinem Karriereende zog er 2023 in die Hall of Fame ein.