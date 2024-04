DBBL: Keltern komplettiert Meisterschaftsfinale

Keltern hatte die Serie zunächst mit zwei Heimsiegen angeführt, die beiden nachfolgenden Spiele in Hannover dann aber verloren. Hauptrundensieger Berlin hatte sich in der anderen Halbfinalserie in drei Spielen ungeschlagen gegen die Lions des Mitteldeutschen BC durchgesetzt. In der Frauen-Bundesliga ist der Verein des elfmaligen Männer-Meisters noch titellos.