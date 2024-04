Niners träumen nach Finaleinzug vom Titel: "Surreal"

Die Niners Chemnitz träumen nach dem Einzug in die Finals des Europe Cups vom Titel. „Dass es uns gelingt, in dem Wettbewerb im Finale zu stehen, ist erstmal surreal. Es fühlt sich krass an“, sagte Geschäftsführer Steffen Herhold bei Sportschau.de: „Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du eine Hand vom Henkelpott entfernt, da passiert nochmal was anspannungsmäßig.“