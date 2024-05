Basketball: Scariolo bleibt Nationalcoach in Spanien

Scariolo, 2019 mit den Toronto Raptors als Assistenzcoach von Nick Nurse NBA-Champion, führte Spanien 2019 in China zum Weltmeistertitel. Viermal gewann das Team EM-Gold, zuletzt 2022 in Deutschland. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London gewannen die Spanier Silber, 2016 in Rio de Janeiro Bronze.