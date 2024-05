Keine BBL-Lizenz für Karlsruhe - maximal ein Aufsteiger

Da Karlsruhe gegen Phoenix Hagen um den Einzug in die Finalserie spielt, wird es in diesem Jahr maximal einen Aufsteiger geben. Hagen hat sich nicht um einen Platz im Oberhaus beworben. Der Sieger des zweiten Halbfinalduells zwischen den Römerstrom Gladiators Trier und den Fraport Skyliners Frankfurt geht voraussichtlich hoch, beide haben die Lizenz bekommen. Trier allerdings nur "unter Auflagen und auflösenden Bedingungen".

Lions visieren Aufstieg trotz Rückschlag an

"Die notwendigen Strukturen für die 1. Liga, um den erforderlichen Mindestetat von 3,5 Millionen Euro für die Teilnahme am Erstliga-Spielbetrieb stemmen zu können, haben wir noch nicht vollständig aufgebaut", sagte Paul Alshut, kaufmännischer Leiter in Karlsruhe. Die BBL verfolge "einen überaus stringenten Kurs, was die finanzielle Ausstattung der Kandidaten betrifft".