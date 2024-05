Olympia-Qualifikation: Nur noch deutsche 3x3-Frauen im Rennen

Die deutschen 3x3-Basketballer müssen ihren Traum von Olympia in Paris begraben. Fabian Giessmann, Denzel Agyeman, Linus Beikame und Leon Fertig verloren beim Qualifikationsturnier in Debrecen/Ungarn im Viertelfinale am Sonntag gegen Frankreich mit 17:19, der nötige Sprung unter die besten Drei ist somit nicht mehr zu erreichen. Die deutschen Frauen sind nach ihrem 16:14-Viertelfinalerfolg gegen Japan dagegen weiter im Rennen.