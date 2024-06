Greinacher und Brunckhorst bei Olympia im 3x3-Basketball

von SID 27.06.2024 • 16:02 Uhr Beide Spielerinnen hätten auch in der klassischen Variante in Paris starten können.

Nach Sonja Greinacher hat sich auch Svenja Brunckhorst zur Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris im 3x3-Basketball entschieden. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag mit. Beide Spielerinnen wären auch Kandidatinnen für die deutsche Auswahl in der klassischen Fünf-gegen-Fünf-Variante gewesen, ein Doppelstart ist jedoch nicht erlaubt.

"Ich freue mich unglaublich, diese Möglichkeit in Paris zu haben", sagte Brunckhorst: "Wir haben in dieses Projekt so viel Zeit, Schweiß und Energie gesteckt. Dafür wollen wir uns jetzt belohnen." Brunckhorst, Greinacher, Luana Rodefeld und Marie Reichert hatten das Ticket im Mai beim Qualifikationsturnier in Debrecen/Ungarn gelöst.