WNBA: Eine neue Rivalität ist geboren

Basketball-Wunderkind Caitlin Clark und Angel Reese haben sich schon zu ihren College-Zeiten historische Duelle und Sticheleien geliefert. Angekommen in der WNBA entfachen die an Nummer eins und Nummer sieben gedrafteten Spielerinnen nun eine ernsthafte Rivalität ihrer beiden Teams - also genau das, was die Fans sehen wollen.