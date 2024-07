3x3-Basketball: Der deutsche "Underdog" will "nerven"

Die Mannschaft sei "als Underdog" nach Paris gekommen, erklärte auch Teamkollegin Elisa Mevius: "Wir haben gesagt, wir nerven. Wir nerven jedes Team, das kommt und geben unser Bestes." Auf die Frage, was der Erfolg gegen den Olympiasieger von Tokio bedeute, antwortete die 20-Jährige: "Das alles möglich ist. Man kann träumen, oder?"

Nächster Gegner ist nun am Mittwoch (17.30 Uhr) Australien - für Brunckhorst "einer der Favoriten hier". In der Gruppenphase tritt das DBB-Team gegen alle übrigen sieben Teilnehmer an. Die beiden Gruppenbesten ziehen direkt ins Halbfinale ein, die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs können sich dafür über die Play-ins qualifizieren. Nur die zwei schwächsten Mannschaften scheiden aus.