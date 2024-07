Bayern-Hammer um Weltmeister-Trainer offiziell!

Das ist ein echter Weltmeister-Hammer! Der FC Bayern Basketball hat am Donnerstag die Verpflichtung von Noch-Nationaltrainer Gordon Herbert offiziell verkündet.

Der Coach, der im vergangenen Jahr mit Deutschland den WM-Titel geholt hatte, übernimmt die Münchner nach den Olympischen Spielen und unterschreibt an der Isar einen Vertrag bis 2026. Die Nachricht kommt zwei Tage vor dem Auftakt der Basketballer bei den Sommerspielen in Paris (Olympia: Deutschland - Japan, Samstag, 13.30 Uhr im LIVETICKER) .

Herbert: Vor Bayern volle Konzentration auf Olympia-Mission

„Der Klub mit Marko Pesic und den anderen Personen arbeitet herausragend professionell, alles wird also gut vorbereitet sein. Ich komme mit vollem Herzen und ganzer Seele, um den FC Bayern zu coachen. Das ist ein besonderer Moment, für den ich mich aufopfern werde, und ich freue mich sehr darauf, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten“, erklärte Herbert.

Aus Rücksicht auf die Olympia-Mission wollen sich die Beteiligten aber vorerst nicht weiter äußern: „Doch so stolz ich darüber bin, zu den Bayern zu kommen, so 100-prozentig liegt gerade meine Konzentration ausschließlich auf dem Nationalteam. Das sind großartige Spieler, die sich mit mir vor drei Jahren komplett für diese Sache committet haben. Bevor ein neues Kapitel beginnt, liegt mein Fokus nur auf den Olympischen Spielen mit diesem Team.“

Bayern.-Präsident Herbert Hainer erklärte, Herbert sei „unsere absolute Wunschlösung als neuer Trainer“ gewesen und wünschte ihm und dem Nationalteam „einen grandiosen Auftritt in Paris. Es ist großartig, was das DBB-Team in den vergangenen Jahren für den deutschen Basketball geleistet hat, und wir drücken die Daumen, dass die Mannschaft dies bei den Olympischen Spielen fortsetzen wird.“